11. September 2018, 21:53 Uhr Personalwechsel Neue Schulleiter im Landkreis

Nach zwei Jahren Vakanz gibt es in Bergkirchen einen neuen Rektor

Das neue Schuljahr startete an einigen Schulen im Landkreis mit personellen Veränderungen. So leitet die Grund- und Mittelschule Erdweg als Nachfolgerin vom in den Ruhestand verabschiedeten Rektor Hans Ulrich Hacker jetzt Petra Loibl, bisher im Landkreis als Schulpsychologin und Beratungsrektorin tätig. Einen neuen Schulleiter bekommt mit Roland Grüttner nach zwei Jahren Vakanz auch wieder die Grund- und Mittelschule Bergkirchen. Dort war bereits 2016 Rektor Albert Sikora ausgeschieden und als Schulrat ins Schulamt gewechselt. Seitdem leitete Konrektorin Andrea Wiesner kommissarisch die Schule. Der neue Rektor Roland Grüttner kommt von der Dachauer Montessori-Schule nach Bergkirchen. Unter neuer Leitung steht auch die Grund- und Mittelschule Hebertshausen. Dort übernimmt Anja Kreter die Nachfolge von Ilse Oftring-Thomas, die in den Ruhestand verabschiedet wurde. Kreter hatte lange die 2016 geschlossene Dachauer Ludwig-Thoma-Mittelschule geleitet und war danach an der Karlsfelder Mittelschule als Konrektorin tätig. Das Personalkarussell dreht sich ebenso an zwei Grundschulen, wo jeweils bereits im Haus bekannte Gesichter an die Spitze rücken. So leitet Daniela Artmann nun als Rektorin die Grundschule Schwabhausen, nachdem sie dort bisher Konrektorin war. Auch Barbara Sparr war an der Karlsfelder Grundschule an der Krenmoosstraße bisher stellvertretende Schulleiterin und rückt jetzt als Rektorin an die Spitze. Anders an der Dachauer Mittelschule an der Anton-Günter-Straße. Dort kommt Andrea Egle als Nachfolgerin der langjährigen Schulleiterin Renate Polansky neu an die Schule. Allerdings verfügt Egle über viel Erfahrung als Rektorin, da sie seit vielen Jahren die Mittelschule im Münchner Stadtteil Neuaubing leitete.