6. November 2018, 22:22 Uhr Personalwechsel Immobilienmarkt im Blick

Erwin Richter gibt Vorsitz des Gutachterausschusses auf

Erwin Richter war seit dem Jahr 2000 der Vorsitzende des Gutachterausschusses. Der Gutachterausschuss erstellt Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken. Seine Geschäftsstelle führt eine Kaufpreissammlung, wertet sie nach der Weisung des Vorsitzenden aus und ermittelt Bodenrichtwerte und sonstige zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Erwin Richter hat in seiner langjährigen Tätigkeit als Vorsitzender die Anpassung des Gutachterausschusses an die technischen Neuerungen der vergangenen zwei Jahrzehnte, insbesondere an die Digitalisierung von Daten, vorangetrieben und war damit seiner Zeit immer weit voraus. Darüber hinaus hat er mit der jährlichen Veröffentlichung der Immobilienmarktberichte und der Verfeinerung der Datentiefe für Transparenz am Immobilienmarkt des Landkreises Dachau gesorgt. Landrat Stefan Löwl bedankte sich bei Richter für die langjährige Zusammenarbeit und freut sich, Katrin Workert als Nachfolgerin begrüßen zu dürfen. Sie war zuvor in den Geschäftsstellen des Gutachterausschusses der Landkreise Dachau und Pfaffenhofen a.d.Ilm tätig und übernimmt nun den Vorsitz des Gutachterausschusses.