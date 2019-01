27. Januar 2019, 22:02 Uhr Personalwechsel Amper Kliniken AG hat neuen Aufsichtsratschef

Enrico Jänsch übernimmt die strategische Zuständigkeit für die Krankenhäuser in Dachau und Markt Indersdorf

Der Aufsichtsrat der Amper Kliniken AG hat einen neuen Vorsitzenden. Die bisherige Vorsitzende und Vertreterin der Helios Kliniken GmbH, Karin Gräppi, wechselt in die Muttergesellschaft Helios Health. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist Enrico Jensch, Geschäftsführer und Chief Operating Officer bei Helios.

Gräppi bedankte sich in der Sitzung am Freitag auch bei Landrat Stefan Löwl (CSU) für die Zusammenarbeit. Das Gremium habe "so Manches für die Amper-Kliniken bewegt", sagte sie. "Ich möchte besonders Ihnen, lieber Herr Landrat, herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken." Gräppi wird bei Helios Health den Wissenstransfer über Ländergrenzen hinweg verantworten. Helios Health will den internationalen Wissens- und Innovationsaustausch neu aufstellen und stärken.

Enrico Jensch übernimmt nun die strategische Zuständigkeit für die Kliniken in Dachau und Indersdorf. Der 49-jährige Jurist und Diplom-Krankenhausbetriebswirt der Akademie für Krankenhaus-Management (AKM) e.V. in Ingolstadt stellte sich nach seiner Berufung durch die Hauptversammlung den Aufsichtsratsmitgliedern vor. "Ich sehe die Amper-Kliniken trotz schwierigem Gesamtumfeld auf einem guten Weg", sagte er. Die "hervorragende medizinische Kompetenz und Ausrichtung sowie die mit signifikanten Investitionen verbundenen baulichen Aktivitäten" stimmten ihn für die Zukunft der Kliniken "sehr zuversichtlich". Beim Thema Pflege seien in der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung die richtigen Weichen gestellt worden.

Die Klinik hatte kürzlich bekannt gegeben, ihre Pflegekräfte nun nach dem Tarif für den öffentlichen Dienst statt nach dem Haustarif zu bezahlen. Die Gewerkschaft Verdi hatte lange darum gekämpft. Kritiker unter den Angestellten bemängeln, dass es weiterhin an ausreichend Personal fehlt und die Pflegekräfte über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten, worunter Qualität und Sicherheit in der Pflege litten.

Als neues Mitglied im Aufsichtsrat der Amper-Kliniken wurde Heiko C. Rath, Medizinischer Regionalgeschäftsführer der Helios Region Süd, berufen. Rath ist langjähriger internistischer Chefarzt und hat sein Amt als Medizinischer Regionalgeschäftsführer im September 2018 angetreten. Er löst Florian Aschbrenner, Klinikgeschäftsführer der Helios Kliniken München, ab, der seit November 2015 Aufsichtsratsmitglied war.