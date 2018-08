7. August 2018, 21:59 Uhr Partnerstädte feiern Jubiläum Bayerische Gemütlichkeit trifft italienische Tradition

Seit mittlerweile 20 Jahren verbindet die süditalienische Stadt Fondi eine enge Freundschaft mit Dachau. Zum Jubiläum wird der Fondi-Park eingeweiht. Bei süffigem Bier und italienischen Spezialitäten bleibt aber auch viel Zeit für gemeinsames Feiern

Von Marie Groppenbächer, Dachau

Bereits Goethe ließ es sich 1787 auf seiner Italienreise nicht nehmen, Fondi zu besuchen. 117 km südöstlich von Rom und gut 100 km nordwestlich von Neapel liegt die Stadt. In einem Tal, umschlossen von den Aurunker- und Ausoni-Bergen öffnet sie sich in Richtung des Tyhrrhenischen Meeres. Weltweit bekannt ist die knapp 40.000 Seelen Stadt für ihren Zitronenanbau. Die Dachauer kennen sie aus ganz anderen Gründen. Vor nun mehr 20 Jahren wurde das italienische Fundi zur Partnerstadt Dachaus. Im August 1998, zur Zeit des Dachauer Volksfestes wurde die Partnerschaftsurkunde unterschrieben. Trotz Sprachbarriere hat Dachau in der süditalienischen Stadt wunderbare und herzliche Freunde gefunden. Die tiefe Freundschaft und der rege Austausch, der in diesen zwei Jahrzehnten entstand, wird anlässlich des 20. Jubiläums gebührend gefeiert. Die Freunde aus Fondi sind natürlich auch mit dabei und füllen die Stadt in den kommenden Tagen mit italienischem Flair.

Lust auf mehr, macht die Fotoausstellung "Ansichten aus Fondi und Dachau". Die Mitglieder des Fotoclubs Dachau besuchten die Partnerstadt im Mai mit dem Ziel, Impressionen für eine Fotoausstellung zu sammeln. Unterstützt wurden sie dabei von den Mitgliedern des Fotoclubs Fondi. Aufnahmen vom Quartiere La Guidea, dem jüdischen Viertel, dem Convento San Francesco und der Piazza Duomo lassen Kenner in Erinnerungen schwelgen. Alle, die es noch nie geschafft haben, die 786 km Luftlinie entfernte Stadt zu besuchen, können sich so einen Eindruck über ihre Schönheit und ihren Reiz verschaffen. Zu sehen sind die Fotos vom 9. bis 12. und vom 15. bis 19. August, jeweils 12 bis 19 Uhr in der KVD-Galerie in der Kulturschranne. Die Vernissage findet heute um 18 Uhr statt.

Die Stadt Dachau bietet jedes Jahr eine Busfahrt nach Fondi an, bei der die Teilnehmer die Partnerstadt und ihre Umgebung erkunden können. (Foto: Niels P. Jørgensen)

"Ein Ort an dem sich die Fondaner wiederfinden können". So beschreibt Tanja Joergensen-Leuthner, Mitarbeiterin des Kulturamt Dachaus und Koordinatorin des Austausches, den neuen "Fondi-Park". Die Grünfläche hinter dem Adolf-Hölzel-Haus am Ernst-Reuter-Platz wird gemeinsam mit den italienischen Gästen am Donnerstag, 9. August um 11 Uhr eingeweiht.

Kulinarischer Höhepunkt der Festivitäten ist das Festa Italiana auf dem Schrannenplatz das ebenfalls am kommenden Donnerstag, 9. August stattfindet. Die Gäste aus Fondi bringen selbstgemachte Spezialitäten und Wein aus ihrer Region mit. Das Fest beginnt um 12 Uhr. Musikalisch wird es dann ab 19 Uhr. Die Band Napoli Latina erfüllt den Schrannenplatz mit italienischer Popmusik. Dazu passt am besten ein ganz besonderes Schmankerl: Das eigens von der Dachauer Brauerei Amperbräu gebraute Jubiläumsbier. Ein Aroma von Melone und Zitrusfrüchten soll der verwendete Hopfen dem Kulturgetränk verleihen. Das will gekostet werden. "Das ist kein Fest nur für die Verwaltung, sondern für alle Dachauer", freut sich Tanja Joergensen-Leuthner. Die hitzigen Südländer aus Fondi können bei dieser Gelegenheit erleben, dass sich auch die Bayern aufs Feiern verstehen. Fondis Bürgermeister, Salvatore de Meo kommt in Lederhosen. Extra angeschafft habe er sich in diesem Jahr sogartraditionelle Schafholzschuhe, erzählt die Dachauer Koordinatorin.

"Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn..." - unter diesem Titel erzählt Gästeführerin Brigitte Fiedler Geschichten von Menschen, die im 19. und 20. Jahrhundert aus Italien nach Dachau gekommen sind. Welche italienischen Künstler kamen in die Künstlerkolonie Dachau? Wann konnte man das erste italienische Eis essen, wo die erste Pizza? Wo fanden die ersten Gastarbeiter Beschäftigung? Brigitte Fiedler kennt die Antworten auf all diese Fragen. Los gehts am 9. August, um 16 Uhr sowie um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Kühlberg. Sieben Euro kostet der Spaziergang durch vergangene Zeiten.

Die Privatbrauerei Amperbräu präsentiert zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft ein Jubiläumsbier. OB Florian Hartmann inspizierte den Hopfen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Der alljährliche Volksfestauszug findet am Samstag, 11. August um 11.30 Uhr statt. Heuer nimmt neben einer Stadtratsdelegation aus Fondi auch wieder eine Gruppe Fondaner in historischen Gewändern teil. Bayrische Volksfestkultur verbindet sich mit süditalienischer Tradition.