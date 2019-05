21. Mai 2019, 21:52 Uhr Parteien Schrodi bleibt SPD-Kreisvorsitzender in Bruck

Trotz Mehrfachbelastung will der Bundestagsabgeordnete des Stimmkreises Fürstenfeldbruck-Dachau die Basis stärken

Von Karl-Wilhelm Götte, Emmering/Dachau

Die Wahl verlief erwartungsgemäß: Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi ist beim SPD-Kreisparteitag im Unterbezirk Fürstenfeldbruck in Emmering wieder zum Vorsitzenden gewählt worden. Zusätzlich zu diesem Parteiamt muss der 41-jährige Olchinger ein enormes Pensum bewältigen. Nach dem schlechten SPD-Ergebnis bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen ist er als Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Fürstenfeldbruck-Dachau als einziger Mandatsträger im westlichen Oberbayern übrig geblieben und muss als "Betreuungsabgeordneter" einen riesigen Landstrich für die SPD abdecken. Vor dem Wahlgang tauchte dann auch im Saal die Frage auf, ob er das Amt als Kreisvorsitzender zusätzlich noch bewältigen kann.

Schrodi sagte "Ja", sonst würde er nicht kandidieren, nachdem ihn der Germeringer Delegierte Klaus-Peter Müller direkt gefragt hatte. Der Gymnasiallehrer wurde dann ohne Gegenkandidaten von den 43 anwesenden Parteidelegierten mit 37 Ja-Stimmen für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Schrodi bekam in geheimer Wahl eine Gegenstimme und fünf Delegierte enthielten sich.

Als Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Finanzausschuss ist er häufig in Berlin gebunden. So hat seine Stellvertreterin im Brucker Landkreis, Svenja Bille, die Hauptlast der SPD-Parteiarbeit bewältigen müssen. Bille, die wie der Eichenauer Gemeinderat Martin Eberl wieder als Stellvertreterin Schrodis gewählt wurde, hatte überlegt, ob sie nach vier Jahren wieder für dieses Amt kandidieren soll. "Ich komme seit eineinhalb Jahren an meine Grenzen", sagte die 28-jährige Politologin aus Fürstenfeldbruck den Delegierten. Neben der Organisationsarbeit für den Landkreis leitet Bille noch das Parteibüro Schrodis in Olching und ist Landesgeschäftsführerin der SPD-Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Bille kandierte, weil sich offenbar niemand anderes aufdrängte.

Michael Schrodi hatte vor der Wahl erläutert, dass er jetzt als Betreuungsabgeordneter von Eichstätt im Norden Oberbayerns bis nach Starnberg und Landsberg im Süden und Westen tätig werden muss, um die Genossen vor Ort zu unterstützen und um den Abwärtstrend der SPD bei den Wählern umzukehren. Dafür hat sich der Kreisparteitag in Fürstenfeldbruck das Thema Wohnen als politischen Schwerpunkt herausgesucht und schlägt da auch systemkritische Töne an: "Die großen Konzerne sind die wahren Schmarotzer in der Gesellschaft."

Michael Schrodi plädierte auch dafür, zum Godesberger Programm der SPD von 1959 zurückzukehren, das den demokratischen Sozialismus als Option beinhaltet und bezeichnete die Debatte um die Vergesellschaftungsvorschläge von Juso-Chef Kevin Kühnert als "hysterisch". Schrodi nachdrücklich: "Lasst uns die Debatten führen, die für die Menschen relevant sind."