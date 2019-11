Der Parkinsontreff Karlsfeld-Dachau lädt am Mittwoch, 27. November, zu einem Vortrag in den Bürgertreff am Karlsfelder Marktplatz. Rainer Nögel, Internist mit der Zusatzausbildung in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM), wird insbesondere die Therapiemöglichkeiten der TCM und deren Wirkung auf den Patienten erläutern und in der anschließenden Diskussion auch auf Fragen der Zuhörer eingehen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und endet um 17 Uhr. Aus organisatorischen Gründen wird um kurze Anmeldung unter der Telefonnummer 08131/501 85 oder per E-Mail an Walter-Karlsfeld@t-online.de gebeten.