15. August 2019, 21:31 Uhr Papiertheater in Dachau Leben und Werk von Frida Kahlo

Papiertheater erzählt vom Schaffen der berühmten Malerin

Die Malerin Frida Kahlo (1907-1954) gilt als die bedeutendste Malerin Lateinamerikas. Ihre auffälligen, zusammengewachsenen Augenbrauen sind zum Erkennungszeichen der Künstlerin geworden. Im Netz scheint sie allgegenwärtig zu sein: Mehr als 42 Millionen Internet-Einträge gibt es zu ihr. Bilder kursieren, Merchandising-Objekte, Schmuckstücke im Frida-Look genauso wie unzählige aufwendig und liebevoll gestaltete Kleinode die das Portrait der Künstlerin zieren; die Internetgemeinde hat sich hier offenbar eine "Heilige" gesucht. KVD-Künstlerin Margot Krottenthaler hat Frida Kahlo in der derzeit laufenden Freiluftausstellung der Künstlervereinigung Dachau eines ihrer sechs "MyARTERL" gewidmet, das an außergewöhnliche Künstlerinnen erinnert - und Kahlo ist außergewöhnlich. "Mich beeindruckt die Bildsprache der Künstlerin und die Art und Weise, wie sie ihre persönlichen Erlebnisse und Dramen in Bilder übersetzt", sagt Krottenthaler. "Für sie war Kunst offensichtlich not-wendig."

Doch wer war diese Frau, wie war sie - was hat sie in ihren Bildern ausgedrückt? Auf einer "Reise durch Leben und Werk" kann man am Samstag, 17. August, die Vielseitigkeit von Frida Kahlo kennenlernen. Mithilfe eines kleinen Papiertheaters, eines Kamishibai, gestaltet Linda Mössner diese Reise unter dem Titel "Viva la vida!" farbenfroh, sinnlich und poetisch. Die Diplom-Pädagogin, Kunstpädagogin, Erwachsenenbildnerin, Autorin und leidenschaftliche Spielerin des kleinen Papiertheaters lebt und arbeitet in Augsburg. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr bei Leporello in der Wieningerstraße 22, wo auch das Frida-Marterl zu sehen ist.