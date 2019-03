11. März 2019, 21:57 Uhr Palliativmedizin Arnbacher Gespräch über das "Heilwerden"

Auch beim zweiten Arnbacher Gespräch geht es um das "Heilwerden" des Menschen. Der Arzt Herbert Michalczyk spricht über die Rolle des Arztes in der Palliativbegleitung. Gerade dann, wenn Menschen schwer krank und in ihrer letzten Lebensphase sind, ist es besonders wichtig, den Menschen in allen seinen Dimensionen in den Blick zu nehmen. Seele und Geist wollen ebenso wie der physische Mensch zu einem guten Ende gelangen. Herbert Michalczyk ist der ärztliche Leiter des Palliativteams Dachau. Der Gesprächsabend findet am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr, im Pfarrhof Arnbach statt. Die Arnbacher Gespräche werden von der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) Dachau veranstaltet. Am ersten Abend sprach dazu vor 30 Teilnehmern Diplomtheologe Sebastian Friedlsperger, der mit dem Schwerpunkt Logotherapie tätig ist und gleichzeitig als Krankenhausseelsorger wirkt, über die "Logotherapie als Weg". Sie

geht zurück auf den Wiener Psychiater und Neurologen Viktor E. Frankl, der als Jude verfolgt wurde und mehrere Konzentrationslagern überlebt hat. Seine Schülerin Elisabeth Lukas verfeinerte seine Erkenntnisse. Die Logotherapie gründet sich auf die Annahme, jeder Mensch sei ein ganzheitliches Wesen, das in sich Menschen-, Welt-, Selbst- und Gottesbild vereinigt. Im Innern jedes Menschen ist eine heilende Kraft, die danach strebt, das Leben sinnvoll zu gestalten.