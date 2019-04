9. April 2019, 21:47 Uhr Osterdekoration Palmbuschenverkauf im Pfarrheim St. Peter

Die Basteldamen um Maria Schneller und Hedi Bäuml veranstalten im Pfarrheim von St. Peter in Dachau einen Ostermarkt mit Palmbuschenverkauf. Beginn am Samstag, 13. April, ist um 14 Uhr. Ende gegen 17 Uhr. Es werden Palmbuschen in allen Variationen, Türkränze, Ostereier, Osterkerzen, Osterfähnchen, bepflanzte Töpfe und Ostergestecke in allen Frühlingsfarben angeboten, auch Kräutertöpfe. Die Besucher können sich bei Kaffee und Kuchen in aller Ruhe kleine Geschenke für das bevorstehende Osterfest aussuchen. Anschließend werden vor der Kirche Palmbuschen verkauft, die Pfarrer Heinrich Denk vor dem unmittelbar folgenden Gottesdienst segnen wird.