6. September 2018, 22:07 Uhr Ortsvereine Weichs und Petershausen SPD lädt zu offenem Diskussionsabend ein

Die SPD-Ortsvereine Weichs und Petershausen laden zu einem offenen Diskussionsabend am Dienstag, 11. September, um 19.30 Uhr in den Bürgersaal des Sport- und Bürgerhauses Weichs, Fränkinger Straße 14, ein. Unter dem Titel "Einigkeit und Recht und Freiheit - gibt es die noch?" diskutieren Peter Falk, Martina Tschirge und Martin Güll. Peter Falk ist Vorsitzender Richter am Landgericht München I und SPD-Kandidat für den Bayerischen Landtag im Landkreis Fürstenfeldbruck; er wird über das umstrittene neue bayerische Polizeiaufgabengesetz sprechen, das die SPD vergeblich abgelehnt hat. Martina Tschirge aus Markt Indersdorf wird sich als Kandidatin für den Bezirkstag Oberbayern vorstellen. Martin Güll, der Bildungsexperte der SPD- Landtagsfraktion und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultus des Bayerischen Landtags, wird ebenfalls anwesend sein. Nach den politische Entwicklungen der vergangenen Wochen soll aber auch das Thema nicht ausgespart werden, wie die Werte eines demokratischen, rechtsstaatlichen Staatswesens bewahrt werden können und was jeder Einzelne dazu beitragen kann.