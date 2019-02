14. Februar 2019, 22:18 Uhr Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Unterstützung aus der Gemeindeverwaltung

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Röhrmoos verbindet seine Jahreshauptversammlung mit einem interessanten Vortrag. Am Donnerstag, 21. Februar, referiert Petra Bruns von der Gemeindeverwaltung im Anschluss an die Versammlung zum Thema "Soziale Anliegen? - Hierbei hilft unser Rathaus weiter". Die Veranstaltung im Gasthof Brummer in Großinzemoos beginnt um 19 Uhr, der Vortrag um 19.45 Uhr. Petra Bruns möchte dabei den Anwesenden ihre Arbeit im Rathaus näherbringen. Hauptsächlich berät und unterstützt sie Bürger bei der Aufnahme von Rentenanträgen. Sie steht den Röhrmoosern aber auch mit Informationen zu vielen weiteren sozialen Leistungen zur Seite. Wie die Arbeiterwohlfahrt mitteilt, sind zu diesem Vortrag auch Nichtmitglieder eingeladen.