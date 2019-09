Die Liste der Mängel und Missstände ist lang: Etwa 30 Bürgerinnen und Bürger nahmen an einer Ortsteilbegegnung der SPD in Karlsfeld teil und redeten sich ihren Ärger von der Seele. Mit dabei war auch der Bürgermeisterkandidat der Sozialdemokraten, Bernhard Goodwin, die Gemeinderätinnen Venera Sansone und Beate Full sowie der Fraktionsvorsitzenden Franz Trinkl, die von den Karlsfeldern Wünsche, Kritik und Anregungen hören wollten. Dabei fielen offene Worte, wie es in der Pressemitteilung der SPD heißt. Wie die SPD schon bei ihren vielen Hausbesuchen in der Gemeinde gehört habe, bewege die Bürger vor allem eins: Der noch immer fehlende Nahversorger. "Eindrücklich wurde von mehreren Besuchern und Besucherinnen auf die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten hingewiesen. Sie zeigten sich enttäuscht, frustriert und auch wütend über die Baugrube. Beim Erwerb beziehungsweise Einzug war von der Firma Erlbau anderes versprochen worden."

Ausführlich habe die Runde die Möglichkeiten die Gemeinde, auf diesen Missstand Einfluss zu nehmen, gesprochen. Bernhard Goodwin erklärte: "Ich verspreche nicht, dass bei meiner Wahl sofort ein Geschäft kommt. Ich sage aber zu, dass ich solange wiederholt beim Investor vorstellig werde, bis wir eine gute Lösung bekommen." Ein weiteres Thema: Bänke und Wartehäuschen an den Bushaltestellen der Linie 160. Auch der häufig defekte Aufzug an der S-Bahn ärgert die Karlsfelder, da im betreuten Wohnen viele Gehbehinderte mit Rollator oder Rollstühlen wohnen und auf den Aufzug zwingend angewiesen sind.

Schließlich kam noch die Parkplatzsituation im Umgriff der S-Bahn-Station zur Sprache: In der Frage eines Parkhausneubaus habe es jedoch unterschiedliche Meinungen gegeben, teilt die SPD mit. Die Bürger befürchteten jedoch durch die Bebauung der Hirmerei noch mehr Verkehr. Goodwin: "Ich habe gute Konktakte nach München und dränge auf eine verträgliche Lösung mit Vorrang für den öffentlichen Nahverkehr."