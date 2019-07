4. Juli 2019, 21:47 Uhr Ortsentwicklung Wir Baumeister

Viele Bürger machen vom Angebot der Gemeinde Odelzhausen Gebrauch, ihre Wünsche für die weitere Entwicklung des Ortszentrums vorzutragen. Im zweiten Schritt soll nun geprüft werden, welche davon sich umsetzen lassen

Von Renate Zauscher, Odelzhausen

Seit Anfang des Jahres gibt es in Odelzhausen kein dörfliches Wirtshaus mehr: Die Familie Willibald, die das Gasthaus "Zur Sonne" über mehrere Generationen hinweg betrieben hat, entschied sich, den Wirtschaftsbetrieb einzustellen und das Haus zu verkaufen. Käufer war Anfang des Jahres das Kommunalunternehmen "KU - Bau Odelzhausen". Bürgermeister Markus Trinkl bedauert im Zusammenhang mit dem Kauf des Gebäudes durch die Gemeinde, dass damit ein alteingesessenes Gastronomieunternehmen verloren gegangen sei, erkennt darin aber auch "eine große Entwicklungsmöglichkeit für die Gemeinde".

Der Bereich rund um Gasthaus und Marktplatz bildet das eigentliche Zentrum von Odelzhausen: Markus Trinkl spricht vom "Herzstück" des Ortes. Jetzt stellt sich die Frage, wie man mit diesem "Herzstück" umgehen soll - und dabei möchte der Bürgermeister die Odelzhausener ein gewichtiges Wort mitreden lassen. Schon vor vier Jahren hat das Münchener Beratungsbüro Cima ein Einzelhandelsentwicklungskonzept für Odelzhausen erstellt. Das Unternehmen berät bayernweit große Städte und Kommunen. Um die Bürger, die ja das Ortszentrum letztlich annehmen und beleben müssen, in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, fand jetzt ein vom Unternehmen Cima begleiteter erster Workshop statt. Die Odelzhausener waren dazu eingeladen, Wünsche, Anregungen und Ideen für die weitere Entwicklung des Ortszentrums vorzutragen. Die Resonanz auf diese Einladung ist laut Jan Vorholt, dem mit dem Odelzhausener Projekt betreuten Mitarbeiter des Beratungsunternehmens Cima, der den Workshop moderierte, "ganz enorm" gewesen: An die einhundert Personen seien trotz schönstem Biergartenwetter in den ansonsten geschlossenen Gasthof zu Sonne gekommen, um ihre Vorstellungen miteinfließen zu lassen in den Entscheidungsprozess.

Grundsätzlich, sagen Vorholt wie auch Trinkl übereinstimmend, wolle man "vom Großen zum Kleinen gehen". Konkret heißt das, dass zunächst der gesamte Ortskern betrachtet werden solle, um, daraus abgeleitet, dann ein möglichst praktikables und den Bürgerwünschen entsprechendes Nutzungskonzept für das Haus am Marktplatz zu entwickeln. Vier Themenbereich seien bearbeitet worden, erläutert Markus Trinkl: Fragen, die den öffentlichen Raum einschließlich von Grün- und Erholungsflächen betreffen, solche, die sich auf die Situation des Einzelhandels und lokaler Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe beziehen oder auch auf das Thema "Kultur" im weiteren Sinne. Von besonderer Bedeutung für den Ort sei aber natürlich auch das Thema "Verkehr, Parkmöglichkeiten und Mobilität", sagt der Bürgermeister.

Das Büro Cima wird jetzt die außerordentlich zahlreich eingegangenen Ideen und Wunschvorstellungen der Bürger analysieren und gleichzeitig klären, welche Vorschläge realistische Chancen auf eine Realisierung haben. Dazu müssten viele Gespräche geführt und auch verschiedene Aspekte der Kaufkraftanalyse von 2015 neu untersucht werden. Odelzhausen sei schließlich in den vergangenen vier, fünf Jahren gewachsen, der Ort habe sich weiterentwickelt, sagt Jan Vorholt.

Grundsätzlich sieht der Mitarbeiter des Beratungsunternehmens erhebliches Potenzial für eine weitere gute Entwicklung der Kommune, die auch in der Vergangenheit bereits vieles richtig gemacht habe. Es sei keineswegs selbstverständlich, dass für die ursprünglich zum Gasthof gehörende Metzgerei ein neuer Betreiber gefunden werden konnte oder auch dass das Café in der Marktstraße weitergeführt werde, nachdem sich die bisherigen Betreiber zurückgezogen haben. "Klar gibt es hier und dort Leerstände", sagt Jan Vorholt, aber es gebe auch neue Entwicklungen: "Odelzhausen hat eine gesunde Ortsmitte", lautet sein Urteil.

Ein weiterer Schritt im Prozess der Entscheidungsfindung wird ein zweiter Workshop sein, der voraussichtlich im ersten Quartal des kommenden Jahres stattfindet. Bis dahin will das Büro Cima nicht nur die Vorschläge der Bürger ausgewertet haben sondern auch Varianten für eine künftige Nutzung des Grundstücks am Marktplatz vorlegen können.