Wie kann der Überalterung einer Kommune entgegengesteuert, die Abwanderung junger Leute verhindert und gleichzeitig eine sozial ausgewogene Bevölkerungsstruktur aufrecht erhalten werden? Mit diesen und damit zusammen-hängenden Fragen hat sich der Gemeinderat von Schwabhausen mit Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) seit längerem beschäftigt. Jetzt wurde in der letzten Sitzung des alten Jahres ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst.

Grundlage des Beschlusses war ein von einem Fachanwalt erstellter Entwurf, der dem Rat im Juli vorgelegt und mittlerweile überarbeitet wurde. Der juristische Berater der Gemeinde hatte an Hand von bebaubaren Baulücken, in Gemeindebesitz befindlichen Flächen und der Altersstruktur der Bevölkerung den Wohnraumbedarf in Schwabhausen für die nächsten 15 Jahre berechnet. Schon jetzt würden demnach mit zunehmendem Alter der Bevölkerung immer weniger Personen in einer Wohneinheit leben. Um dem Rückgang der Einwohnerzahlen entgegenzuwirken müssten, so die Berechnung, allein aus diesem Grund in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten 130 neue Wohneinheiten zur Verfügung gestellt werden. Weitere 417 Wohneinheiten würden demnach benötigt, wenn die Gemeinde, wie geplant, pro Jahr etwa um ein Prozent wächst. Unter Einberechnung verschiedener Parameter bleibt unterm Strich ein erheblicher Bedarf an zusätzlich bebaubaren Flächen.

Zwei Dinge sind es, die der Gemeinde bei der Erstellung der Leitlinien für ihre Wohnbaupolitik wichtig sind: Zum einen die Vermeidung des Bevölkerungsschwunds, zum anderen aber auch die Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwächere Teile der Bevölkerung. Gleichzeitig sollen aber auch die Folgekosten, die mit der Ausweisung neuen Baulands verbunden sind, von denen getragen werden, die hiervon profitieren.

Zwei Instrumente sind es im Wesentlichen, mit denen sichergestellt werden soll, dass diese Ziele erreicht werden. So will die Gemeinde bei größeren Baulandausweisungen 40 Prozent der im Planungsumgriff liegenden Grundstücksflächen zu einem gutachterlich festgelegten Preis erwerben. Diese Flächen sollen unter Verkehrswert abgegeben werden, weshalb unter Umständen der Gutachterpreis auch unterschritten werden kann, damit die Transaktion für die Gemeinde kostenneutral bleibt. Damit nach Ausweisung und Flächenverkauf tatsächlich auch neuer Wohnraum entsteht, will man mit dem Instrumentarium von Baupflicht innerhalb von fünf Jahren, Belegungspflicht, Vertragsstrafen oder auch Veräußerungsverboten arbeiten.

Dort, wo bei kleineren Vorhaben, etwa im Fall einer Nachverdichtung, kein Grunderwerb durch die Gemeinde erfolgt, soll ein städtebaulicher Vertrag dafür sorgen, dass die kommunalen Ziele erreicht werden. So will man bei einer geplanten Geschoßfläche bis zu 360 Quadratmetern auf den gemeindlichen Zwischenerwerb verzichten. Das reiche aus, um etwa ein Doppelhaus zu bauen, sagt Bürgermeister Baumgartner. Der Vertrag, der in diesem Fall mit dem potenziellen Bauherren abgeschlossen wird, kann die Deckelung der zulässigen Miethöhe beinhalten, um den Wohnbedarf finanziell schwächer gestellter Bevölkerungsgruppen sicherzustellen.

Bei der Behandlung des Themas vor einem halben Jahr waren einige kritische Stimmen zu hören gewesen. So hatte etwa Georg Sonnenberger (FWS) starke Bedenken gegen die seiner Ansicht nach geplante starke Beschränkung des Eigentums an Grund und Boden geäußert. Jetzt war man sich bei der Abstimmung über zunächst einzelne Passagen der Präambel und der daraus folgenden Leitlinien weitgehend einig: Es gab jeweils nur einige wenige Gegenstimmen. Einige Textpassagen sollen erneut umformuliert werden. Etwa dort, wo es um die Bedarfsberechnungen geht, hat man sich auf Formulierungen im Konjunktiv geeinigt. Ohnehin, sagt Baumgartner, könne nicht alles bis ins letzte Detail geplant werden: "Manche Entwicklungen überrennen einen einfach." Im Übrigen, so der Bürgermeister, bleibe dem Gemeinderat nach wie vor die Möglichkeit, im Einzelfall vorliegende Umstände zu berücksichtigen. Zuletzt stimmte die große Mehrheit im Rat dem Grundsatzbeschluss in leicht abgeänderter Form zu. Lediglich zwei seiner Mitglieder, darunter der CSU-Vertreter und Architekt Georg Hillreiner, blieben bei ihrer ablehnenden Haltung.