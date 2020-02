"Ein Juwel" schwärmt Judith Schwarz vom Augsburger Planungsbüro OPLA über die Mühle am Wirthmüller-Anwesen in Odelzhausen. Hier könnte sie sich eine Nutzung als Kulturtreffpunkt vorstellen. Ob das realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Die Mühle befindet sich in Privatbesitz.

Noch vor der Kommunalwahl wagen Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) und sein Gemeinderat den großen Wurf: einen Masterplan für die Ortsmitte Odelzhausen. Er vereint ein Verkehrskonzept mit einer grünen Lunge, ein Zentrum mit Geschäften, Wohnungen und generationsübergreifenden Treffpunkten, alles fußläufig und barrierefrei erreichbar. Das Beste daran: Der Gemeinde öffnen sich Fördertöpfe für eigene Maßnahmen, und die Hausbesitzer können ihre Investitionen zu einhundert Prozent in einem Zeitraum von zwölf Jahren abschreiben. Das Zauberwort heißt "Sanierungssatzung".

Die Funktion einer Sanierungssatzung ist es, Regeln für die Entwicklung eines klar umrissenen Gebiets vorzugeben, ähnlich wie bei einem Bebauungsplan. Beide dienen der Gestaltung eines Areals. Ein wichtiges Ziel eines Bebauungsplans ist es, Baurecht zu schaffen. Bei einer Sanierungssatzung geht es hingegen darum, strukturelle Schwächen eines bebauten Stadtteils oder Ortsviertels zu beheben. Wie sie anzuwenden ist, ist im Baugesetzbuch in den Paragrafen 140 bis 156a geregelt. Von diesen beiden kommunalen Planungsinstrumenten ist die Erhaltungssatzung zu unterscheiden, die sich um den Erhalt von Gebäuden und Milieus kümmert; sie gilt als kommunales Denkmalschutzwerkzeug.

"Eigentlich haben wir ja eine Sanierungssatzung", stellte Trinkl am Anfang der Sondersitzung klar. "Allerdings ist sie nicht mit Leben erfüllt." Diese Aufgabe hat nun das Augsburger Planungsbüro OPLA übernommen, das sich schon seit geraumer Zeit um die planerischen Aufgaben in der Autobahnkommune kümmert. OPLA-Chef Werner Dehm hatte Judith Schwarz mitgebracht, die eine umfangreiche Bestandsaufnahme des Areals zwischen dem Glonntal im Westen zur Schlossstraße im Osten, von der Glonnstraße und der Burgfeldstraße im Norden bis zum Hauptstraße im Süden gemacht hatte. Schwarz hat das Sanierungsgebiet in sieben Areale unterteilt, die schon jetzt verschiedene Funktionen erfüllen und die bei künftigen Maßnahmen gestärkt werden sollen: Rathaus und Kirche, Pflegeheim, der kleine Straßenzug "Am Steg", Ortszentrum und Marktstraße, Hauptstraße und Schlossstraße, das Viertel nordwestlich der Schlossstraße sowie der Glonntalraum. Schwarz hat in ihrer Zustandsanalyse im Grunde alle Daten erfasst, die für einen Ort kennzeichnend sind, darunter die Grundflächenzahl und die Dachformen, die Verkehrsstrukturen, die Anzahl und Art der Geschäfte und Gewerbetreibenden, die sozialen Einrichtungen und öffentlich genutzten Flächen oder auch das Mikroklima in Odelzhausen, einschließlich der Wind-und Wetter-Wege.

Die Planerin bewertete die einzelnen Areale, etwa nach Aufenthaltsqualität oder Barrierefreiheit. Daraus ergibt sich ein Bild der Stärken und Schwächen Odelzhausens. Zu den Stärken zählt Schwarz den zentrumsnahen Naturraum an der Glonn oder auch die Vielzahl der Geschäfte in der Ortsmitte, zu den Schwächen rechnet sie den Straßenverkehr - nicht nur in der Hauptstraße. "Als ich der Gartenstraße Fotos machte, wäre ich fast überfahren worden", erzählte die Bachelor-Ingenieurin. Sie plädiert für weitere Tempo-30-Bereiche oder auch verkehrsberuhigte Zonen sowie einen Ausbau der Geh- und Radwege. Aus dem Ist-Zustand leitete Schwarz mögliche Ziele und Maßnahmen für die Ortsentwicklung ab. "Das sind alles nur Empfehlungen", schränkte ihr Chef allerdings ein.

So halten die beiden etwa "die Sicherung und Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs" - also der Geschäfte, Gewerbe und Dienstleister - für immens wichtig. Oder auch den "Ausbau des Zentrums der Gemeinbedarfsnutzung" mit Rathaus, Kirchen sowie dem Willibald-Anwesen. Im gesamten öffentlichen Raum müssen Leitsysteme für behinderte Menschen entwickelt sowie die Barrierefreiheit aller öffentlichen und sozialen Gebäude umgesetzt werden. Nachverdichtungsoptionen seien angesichts des Zuzugs ebenfalls von Bedeutung, so Schwarz. Trinkl machte aber sofort klar, dass dreistöckige Gebäude seiner Meinung nach "das Maximale" seien, was Odelzhausen vertragen kann.

Die "Stärkung des Glonntalraums als multifunktionaler Naturraum" geht die Gemeinde noch in diesem Jahr mit dem "Glonnpark" an. Schwarz und Dehm werben zudem dafür, das Glonntal südlich der Staatsstraße 2051 in die Planungen mit einzubeziehen. Dehm schwärmte dabei geradezu von der alten Mühle im Südwesten des Ortes als "ein Juwel". Dort ließe sich vieles realisieren, ein Kulturtreffpunkt etwa. Den Einwand, dass die Mühle im Privatbesitz sei, irritierte den Planer nicht: "Wenn ein Kauf nicht in Frage kommt, wäre Pacht eine Möglichkeit." Für ein Sanierungsprojekt mit sozialen Nutzungen gäbe viele Fördermöglichkeiten.

Das gilt generell für alle Maßnahmen, die die Gemeinde anstößt. Dehm sprach von "bis zu sechzig Prozent der förderfähigen Kosten". Sogar höhere Förderquoten seien möglich. Auch Hausbesitzer werden von der neuen Sanierungssatzung profitieren: Die Kosten jedes Sanierungsprojekts lassen sich zu einhundert Prozent abschreiben, auf einen Zeitraum von zwölf Jahren, berichtete Trinkl. Er sprach von einer "Win-Win-Situation" für alle: die Bevölkerung, die Gemeinde, die Unternehmer wie die Hausbesitzer.

Die anschließende Diskussion war lebhaft, einige Ortsmittenbewohner des Gremiums hatten dabei vornehmlich ihre eigene Situation im Blick - die aber durchaus repräsentativ ist. Trinkl stellte klar: "Niemand wird zu irgendetwas gezwungen." Die Regelwerk des neuen Sanierungsgebiets sei eine Hilfestellung für Bau- und Umbauprojekte, die sicherstelle, dass keine ortsuntypischen und den Gemeindezielen konträren Bebauungen zustande kämen. Das Gremium schlug einige Detailänderungen des Konzepts vor.

Am Dienstag, 10. März, soll die Sanierungssatzung abschließend im Gemeinderat diskutiert werden.