Den ganzen Tag über Sirenen. Es ist Montag, früh am Morgen, und das Sturmtief Sabine fegt über den Landkreis Dachau hinweg. Die Kreiseinsatzzentrale der Feuerwehren ist seit 5.30 Uhr besetzt. Allein bis 13 Uhr werden die 37 Feuerwehren in den meisten der 16 Gemeinden und in der Stadt Dachau zu 154 Einsätzen ausgerückt sein. Die Schäden halten sich jedoch in Grenzen. Einige Straßen werden gesperrt, Bäume sind umgestürzt, Menschen kommen aber nicht zu Schaden. Aber die Pendler fluchen: Nichts geht mehr, keine S 2 fährt, der Dachauer Bahnhof ist verwaist. Die Schüler jubeln: Der Schulweg ist zu gefährlich, deshalb fällt der Unterricht an allen Schulen aus. Am Dienstag ist weiter mit Sturm zu rechnen, aber schon am Montagabend ließ er nach. Dann findet auch wieder Unterricht statt. Auf den Karten der Unwetterzentrale ist der Landkreis orange markiert, was Sturmböen bis zu 95 Kilometer pro Stunde bedeutet.

Detailansicht öffnen Sturm "Sabine" reißt einen Baum aus der Erde und wirft ihn auf die Langwiederstraße in Dachau. Dieser Anblick bot sich den Rettungskräften am Montag fast überall im Landkreis - Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, bis auf einen Mann, der aber nur leicht verletzt worden ist. (Foto: Toni Heigl)

Montagvormittag noch zerren die Böen an Regenschirmen, Kapuzen und Mänteln, heftiger Regen fällt. Am Nachmittag strahlt dann die Sonne vom blauen Himmel, doch Sturmtief Sabine ist noch nicht vorbeigezogen. Auf den Straßen liegen abgebrochene Äste, Plakatwände sind umgestürzt, Unrat aus umgefallenen Mülltonnen fliegt umher, die Sirenen der Einsatzfahrzeuge heulen nach wie vor durch die Straßen. Den Frauen und Männern der Feuerwehren ist kaum eine Pause gegönnt. In den meisten Fällen müssen sie abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume oder herabgestürzte Gebäudeteile beseitigen, wie Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser sagt. Sie sperren etwa die Kreisstraßen zwischen Hohenzell und Miegersbach sowie die zwischen Indersdorf und Pasenbach. Im Stadtgebiet gab es laut Wolfgang Reichelt, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dachau, auf der Schleißheimerstraße, der Krankenhausstraße und der Langwiederstraße kein Durchkommen mehr - auf letzterer wurde gar ein Auto unter einem alten Baum begraben.

Detailansicht öffnen Damit die Schüler auf dem Schulweg nicht gefährdet werden, fällt der Unterricht in ganz Bayern aus. (Foto: Toni Heigl)

Auf dem Gelände der ehemaligen MD-Papierfabrik drohte der Sturm Teile der Dächer zu lösen. Vorsorglich wurde die Freisinger Straße beim Bahnübergang gesperrt, ebenso die Bahnstrecke zwischen Dachau und Indersdorf. Feuerwehrleute sicherten die klappernden Teile. Wie Reichelt erklärt, riskierten die Einsatzkräfte Unfälle, konnten deshalb nicht immer unmittelbar zu Hilfe eilen, weil sie sich sonst selbst gefährdet hätten. Die Helfer beseitigten umgestürzte Bäume oder sicherten solche, die umzustürzen drohten. Die Feuerwehr rät der Bevölkerung, auch in den nächsten Tagen Bäume und Wälder zu meiden. In Dachau Ost löste sich durch den Sturm der Kunstrasen eines Sportplatzes.

Detailansicht öffnen In Dachau-Ost löste sich der Belag eines Kunstrasenplatzes. (Foto: Toni Heigl)

Wer am Montag auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen war, musste sich in weiten Teilen des Landkreises mit Bussen zufrieden geben. Um 7.50 Uhr wurde der S-Bahnverkehr im Gesamtnetz eingestellt, nur auf der Stammstrecke in München gab es einen Pendelverkehr. Erst von 12.50 Uhr an fuhr die S-Bahn zwischen Erdweg und Altomünster wieder, um 15.15 verkehrte dann die S 2 wieder zwischen Dachau und Erding, später auch bis Altomünster. Die Strecke zwischen Dachau und Petershausen blieb weiter gesperrt, die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Einem Bahnsprecher zufolge waren noch Erkundungsfahrten nötig, außerdem mussten Schäden am Schienennetz behoben werden.

Detailansicht öffnen Dicke graue Wolken ziehen am Montag flott über die Lande und hinterlassen auch im Landkreis ihre Spuren. (Foto: Toni Heigl)

Da auch im Landkreis wie in ganz Bayern der Schulunterricht entfiel, verkehrten keine Schulbusse mehr, aber MVV-Linienbusse. Der Höhepunkt des Sturms war für den Zeitraum zwischen sieben und zehn Uhr vorhergesagt worden. In dieser Zeit aber machen sich Kinder und Jugendliche auf den Weg zur Schule; deshalb hatte die regionale Koordinierungsgruppe für Oberbayern schon am Sonntagabend beschlossen, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen. An allen Schulen gab es aber ein Betreuungsangebot. Albert Sikora, Leiter des Dachauer Schulamts, teilt mit, dass in den Grund- und Mittelschulen im Landkreis 26 Schüler dieses Angebot annahmen, überwiegend von Grundschülern. "Alles hat relativ gut funktioniert", sagt Sikora. Am heutigen Dienstag soll es wieder an allen Schulen des Landkreises regulären Unterricht geben. Dies teilte die regionale Koordinierungsgruppe, zu der Vertreter des Staatlichen Schulamts, der Schulleitungen und des Landratsamts gehören, am Montagabend mit.

Wegen des Sturmtiefs Sabine war auch der Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau eingeschränkt. Das Gelände war zwar prinzipiell geöffnet, die Lagerstraße, das Krematorium sowie die rekonstruierten Baracken aber aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich. Die beiden offenen Rundgänge um elf und 13 Uhr fielen aus. Besucher der Dachauer Altstadt standen vor geschlossenen Türen zum Schlossgarten.

Die Helios-Amper-Kliniken in Dachau und Markt Indersdorf sowie deren Patienten blieben von Auswirkungen des Sturms verschont, wie Pressesprecherin Pia Ott der Süddeutschen Zeitung sagte. Die Menschen in Stadt und Landkreis sind, auch wenn sie von den Windböen durchgerüttelt wurden, nicht zu Schaden gekommen. Die Notaufnahme des Krankenhauses habe jedenfalls keine erhöhte Zahl von Patienten festgestellt. Bis zum Nachmittag musste nur eine Person mit glücklicherweise leichten Verletzungen behandelt werden.

Die Agentur für Arbeit reagierte auf das heftige Unwetter so: Einer Pressemitteilung zufolge werden Arbeitslosenmeldungen während des Sturmtiefs am Montag und Dienstag auch rückwirkend anerkannt. Auch können Arbeitslose bindende Termine auf dem Amt ohne Probleme in diesem Zeitraum absagen.