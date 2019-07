28. Juli 2019, 21:34 Uhr Open Air in Sankt Peter "Fidirallala, Fidiralla-lalala!"

Chor von Sankt Peter führt mit Bläsern "Die Vogelhochzeit" auf

Von Renate Zauscher, Dachau

Jedes Kind und sicher auch jeder hierzulande sozialisierte Erwachsene dürfte es kennen, das Kinderlied von der "Vogelhochzeit" mit seiner eingängigen Melodie und den unzähligen, von jeweils einem fröhlichen "Fidiralala" begleiteten Strophen. Für Dieter Wellmann, den 2017 verstorbenen Kirchenmusiker, der in Bad Kreuznach gewirkt hat, war die "Vogelhochzeit" mehr als nur eine Kindheitserinnerung: Er hat daraus einen sehr vergnüglichen Spaziergang durch die Musikgeschichte der vergangenen 500 Jahre gemacht. Am Samstag hat der Chor der Pfarrgemeinde Sankt Peter in Dachau Wellers Werk aufgeführt und zwar in einem Open-Air-Konzert, gemeinsam mit dem Bläserquintett Consortio Brassivo, das wie der Chor zum großen Teil aus Gemeindemitgliedern der Pfarrei besteht.

Dieter Wellmann muss ein humorvoller Mann gewesen sein und seine auf der "Vogelhochzeit" basierende Komposition, die er für ein Chortreffen in Bad Kreuznach schrieb, dürfte ihm selbst wohl ebenso viel Spaß bereitet haben wie nun den Sängern und Zuhörern: Die vielen Strophen, in denen geschildert wird, was Kuckuck, Eule, Storch und Gans zum Gelingen der Hochzeit beitragen, stecken voller Witz.

Wellmann hat die Melodie des Kinderlieds einem Chorwerk zugrunde gelegt, das die wichtigsten musikalischen Stilformen seit dem 15. Jahrhundert zitierend aufnimmt. Das beginnt mit den Anfängen mehrstimmiger Gregorianischer Choräle und geht bis hin zu Johann Strauß, Johannes Brahms oder zuletzt Carl Orff und Olivier Messiaen. Ob Guillaume Dufay, ein franko-flämischer Komponist des 15. Jahrhunderts, oder Heinrich Schütz, der im 17. Jahrhundert in Venedig die Kompositionen von Claudio Monteverdi kennenlernte, ob Barockkomponisten wie Dietrich Buxtehude oder Johann Sebastian Bach - sie alle sind mit den spezifischen Klängen ihrer Zeit aus Wellmanns Komposition herauszuhören. Gleiches gilt für Mozart und Beethoven, Franz Schubert oder Orff: Die "Vogelhochzeit" ist ein höchst wandelbares Lied, das, von Wellmann dem jeweiligen musikalischen Vorbild angepasst, so oder so ähnlich durchaus in deren Originalwerk hätte vorkommen können.

Ursprünglich war Wellmanns "Vogelhochzeit" für einen A-Cappella-Chor gedacht, später wurde es durch Hinzufügen einiger Instrumente erweitert. So sorgte die Kirchenmusikerin und Leiterin des gemischten Chors von Sankt Peter, Gabriele Schneider, beim Schubert-Thema für die Klavierbegleitung der Singstimmen. Auch zwei Querflöten kamen zum Einsatz und zwei Orffsche Schlaginstrumente.

Das Hochzeitsthema nahmen auch die Mitglieder des Consortio Brassivo auf: Hochzeitsmärsche verschiedener Stilrichtungen und Entstehungszeiten bestimmten ihr Programm. Gleich zu Beginn stimmten Wolfgang Prüller und Josef Fleischer (Erste und Zweite Trompete) sowie Marcus Compostella und Jürgen Premer (Erste und Zweite Posaune) mit Tuba-Spieler Manfred Leitenstorfer den Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn-Bartholdy an. Es folgten der festliche "Prince of Denmark March" von Jeremiah Clark, der bei keiner der Hochzeiten englischer Royals in der Westminster Abbey fehlen darf, der speziell für Hochzeiten von Joseph Haydn geschriebene "Antoni-Marsch" und, ganz im Zeichen der romantischen Oper, der Hochzeitsmarsch aus "Lohengrin" von Richard Wagner. Beschwingt fröhlich wurde es zuletzt mit dem "Royal Garden Blues" von den "New Orleans Rhythm Kings", während das Vogelkonzert mit einem Medley verschiedenster Piep-, Ziep- und Kuckucksrufen und einem letzten, lautstark geschmetterten "Kikeriki!" endete.