13. Mai 2019, 21:52 Uhr Olivia Le Blanc aus Haimhausen Internationale Auszeichnung für 17-Jährige

Olivia Le Blanc engagiert sich unter anderem für Flüchtlinge. Dafür wurde sie vom britischen Generalkonsul geehrt

Olivia Le Blanc hat in ihrem 17-jährigen Leben neben ihrer Schullaufbahn schon ziemlich viel geleistet. Ehrenamtlich hilft sie in den Flüchtlingsunterkünften in Haimhausen und Lohhof, hat in Indien und Tansania an Hilfsprojekten mitgearbeitet und für ihre Mitschüler an der Business International School Haimhausen BIS Expeditionen nach England und Frankreich organisiert. Nun wurde sie für ihr Engagement mit dem The Duke of Edinburgh's International Gold Award ausgezeichnet. Der britische Generalkonsul Simon Kendall zeichnete insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler der BIS aus. Neben dem Preis in Gold wurde er noch 13 mal in Bronze verliehen.

Der Award wird seit 1956 weltweit verliehen. Ziel des Programms ist es, die Selbstentwicklung junger Menschen zwischen 14 und 24 Jahren zu fördern. Seit der Gründung haben daran mehr als eine Million Schüler aus etwa 140 Nationen teilgenommen. Zu den Programmstufen Bronze, Silber und Gold zählen jeweils die vier Aufgabenteile ehrenamtlicher, sozialer Dienst im Gemeinwesen, Fitness und Sport, Talente und Fähigkeiten und Expeditionen - mit einer Mindestdauer zwischen sechs und 18 Monaten mit mindestens einer Stunde pro Woche.

Olivia Le Blanc ist die sechste Schülerin in der fast 30-jährigen Geschichte der BIS, die den Award in Gold erhielt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 14 Schüler aus fünf Nationen ausgezeichnet. Generalkonsul Simon Kendall sagte: "Jeder, der daran teilnimmt, sollte sehr stolz darauf sein. Selbstvertrauen, neue Fähigkeiten, Teamarbeit und Ausdauer stehen im Mittelpunkt, aber jeder einzelne Teilnehmer nimmt auch etwas Besonderes und Einzigartiges für seine langfristige, persönliche Entwicklung mit." Der Award fördere "Eigenverantwortung, Selbständigkeit und Durchhaltevermögen", sagte die Schuldirektorin Chrissie Sorenson. Der International-Award-Koordinator der BIS, Peter Weinig, ergänzte: "Im Lebenslauf oder bei Bewerbungen ist dieser Award sicher ein weicher Faktor, in Großbritannien kennt ihn jeder. Er sagt einiges über den Charakter aus - besonders der Gold-Award ist wirklich sehr harte Arbeit."

Die Schülerin selbst findet, dass ihr ihre Erfahrungen aus dem Wettbewerb "in der Schule, beim Examen und im späteren Leben" helfen. "Man muss aus sich herausgehen und seine Komfortzone verlassen." Olivia Le Blanc geht in die zwölfte Klasse. Geboren wurde sie in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina; sie besitzt die US-amerikanische, italienische und kanadische Staatsbürgerschaft. Derzeit schreibt die Award-Gewinnerin internationale Baccalaureat-Prüfungen. Später einmal möchte die Schülerin bei einer Nichtregierungsorganisation arbeiten. Die 13 Bronze-Gewinner kommen aus Deutschland, den Niederlanden, den USA und Großbritannien. Die BIS arbeitet als Non-Profit-Organisation und hat Standorte in Haimhausen und München. Kinder und Jugendliche aus 52 Nationen legen an den Schulen international anerkannte Examina ab.