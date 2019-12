Anlässlich des Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder findet in der Dachauer Gnadenkirche am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Damit ihr Licht für immer leuchte, stellen Betroffene rund um die ganze Welt zur selben Zeit im Gedenken an ihre verstorbenen Töchter, Söhne, Schwestern, Brüder, Enkelkinder und Freunde brennende Kerzen in die Fenster.

Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle die ganze Welt umringt. Begleitet wird dies weltweit von Gedenkgottesdiensten. Die Initiative geht von den Compassionate Friends, USA aus. Das entspricht in Deutschland der Bewegung Verwaiste Eltern. Das Leben mit dem Tod eines Kindes ist für Mütter, Väter, Geschwister, Großeltern und andere Verwandte vor Festtagen, wie Weihnachten besonders schmerzlich. Es kann hilfreich sein, den Schmerz mit anderen zu teilen. Zusammen mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, bei einem Gottesdienst an die Kinder zu denken, bedeutet für manch einen, Kraft zu schöpfen. Der evangelische Pfarrer Roman Breitwieser und die Patoralreferentin Christine Fleck-Bohaumilitzky, die zugleich auch Klinikseelsorgerin ist, gestalten den Gottesdienst.