11. Oktober 2018, 21:52 Uhr Ökumenischer Gottesdienst Gedenken an die Opfer

Vor 80 Jahren wurden die ersten Sudetendeutschen verschleppt

Die Ackermann-Gemeinde der Erzdiözese München-Freising gedenkt am Sonntag, 14. Oktober, der Sudetendeutschen, die in und nach dem Zweiten Weltkrieg ein schweres Schicksal hatten. Anlass sind die ersten Transporte ins Konzentrationslager Dachau vor 80 Jahren. Insgesamt wurden etwa 2500 Sudetendeutsche ins KZ Dachau verschleppt. Pfarrerin Claudia Mühlbacher, Monsignore Dieter Olbrich und Pastoralreferent Ludwig Schmidinger werden den Ökumenischen Gottesdienst in der Versöhungskirche gestalten. Er beginnt um 11 Uhr. Anschließend will man zur 2013 aufgehängten Tafel im Gedenkraum der Gedenkstätte gehen.

Anfang Oktober 1938 besetzte die Wehrmacht die überwiegend von Deutschen bewohnten tschechischen Grenzgebiete und gliederten diese ins sogenannte Großdeutsche Reich ein. Sofort danach begann das Sudetendeutsche Freikorps, das Himmler in die SS integrierte, mit der Jagd auf die Gegner der Annexion. Anfangs wurden besonders Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden und Tschechen terrorisiert. Bald dehnten die Nazis ihre Verfolgung auf alle Sudetendeutschen aus, die sich der Gleichschaltung im NS Staat widersetzten, darunter auch viele engagierte Katholiken. Sie verschleppten etwa 2500 Sudetendeutsche ins KZ Dachau. So wurde zum Beispiel der Sozialdemokrat Georg Rubner am 6. Oktober 1938 in Eger von der SS verhaftet und zwei Jahren in den Konzentrationslagern Dachau und Flossenbürg gedemütigt.

Viele überlebten den NS-Terror nicht. Pater Engelmar Unzeitig, der in seiner Pfarrei Glöckelberg im Böhmerwald denunziert und im Juni 1941 ins KZ Dachau verschleppt worden war, starb am 2. März 1945 an Typhus. Mehrere überlebende sudetendeutsche KZ-Häftlinge kamen nach Flucht und Vertreibung aus ihrer Heimat nach dem Krieg wieder nach Dachau. Manche wohnten in den 1950er Jahren im Flüchtlingslager auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers.

In dem Gottesdienst soll nicht nur an die KZ-Häftlinge, sondern auch an das Schicksal derer erinnert werden, die nach dem Kriegsende vertrieben wurden.