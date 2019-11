Gute Nachrichten für Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs: Der Landkreis weitet das Fahrangebot mit Bussen massiv aus. Neue Ringbuslinien sollen S-Bahn-Äste sowie große Gewerbe- und Wohngebiete miteinander verbinden. Die Busse verkehren auf Tangentialen und schaffen rund um München Querverbindungen. Im Landkreis sind zwei neue Ringbuslinien geplant: Von Buchenau-Fürstenfeldbruck über Esting nach Dachau und von Dachau über Oberschleißheim bis nach Garching. Zudem soll es zum Jahresfahrplanwechsel 2020 zwei neue Busverbindungen zwischen Petershausen und Lohhof sowie von Markt Indersdorf nach Unterschleißheim geben.

Einstimmig beschloss der Kreisausschuss, die beiden MVV-Ringbuslinien für fünf Jahre auszuschreiben. Die Busse verkehren von Montag bis Samstag im 20-Minuten-Takt, an Sonn- und Feiertagen sollen sie stündlich fahren. Weil die Ringlinien um München große Bedeutung haben, sieht der Freistaat eine großzügige Förderung vor. Die Busse sollen über die neuesten technischen Standards verfügen. Dazu gehört die Ansteuerung von Lichtsignalanlagen: Wenn sich die Busse einer Ampel nähern, schaltet diese automatisch auf Grün. Auch sogenannte Abbiegeassistenten sind vorgesehen, um Unfälle mit Radlern zu verhindern.

Auch die beiden neuen Buslinien, die vom Landkreis Dachau in den Landkreis Freising und in den Landkreis München führen, sollen 2020 in Betrieb gehen. Sie verbinden die S-Bahn-Strecken S 1 und S 2. Die Linie 771 führt von Petershausen über Haimhausen nach Lohhof, die Linie 772 von Markt Indersdorf über Haimhausen nach Unterschleißheim. Angebunden sind auch die Gemeinden Röhrmoos und Ampermoching. Beide Linien sind Expressbusverbindungen. Die Busse der Linie 771 fahren werktags im 40-Minuten-Takt, an Sonn- und Feiertagen im 80-Minuten-Takt. Auf der Linie 772 ist von Montag bis Freitag ein 60-Minuten-Takt geplant, an Sonn- und Feiertagen fahren die Busse alle zwei Stunden. Auf der MVV-Buslinie 707, die von Hilgertshausen nach Petershausen führt, wird das Angebot ausgeweitet.

Die Kosten teilen sich die Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck und München auf. Dennoch muss der Landkreis Dachau wohl bis zu mehr als eine Million Euro jährlich bezahlen. Das werden auch die Gemeinden spüren, die einen Teil ihrer Steuereinnahmen an den Landkreis abführen müssen. Die Kreisumlage steigt - innerhalb von vier Jahren wohl um zwei Prozent.

Für Kreisrat Franz Eichinger (FW) sind die Kosten für einen besseren öffentlichen Nahverkehr "gut angelegtes Geld, wenn wir mehr Autofahrer von der Straße bringen". Die Linien seien eine "riesige Verbesserung des Tangentialnetzes", betonte Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). "Ich hoffe, der Freistaat fördert auch andere Linien so großzügig." Die Entscheidung, das Busangebot auszuweiten, sei ein wichtiger Tag für die Erschließung des Landkreises, so Wolfgang Offenbeck (CSU). Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau) warnte vor zu großer Euphorie. "Wenn die Linien nicht angenommen werden, muss man sie vielleicht bald wieder einstellen." Albert Herbst, im Landratsamt zuständig für den Nahverkehr, macht der Mangel an Busfahrern Sorgen. Für die sieben Ringbuslinien rund um München seien mehr als 200 Fahrer nötig. "Da wird mir Angst und bange."