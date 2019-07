2. Juli 2019, 22:06 Uhr Öffentliche Sitzung Stadträte beraten über neuen Sportpark

Wie es um die Planungen an der Ostseite des Bahnhofs Dachau steht, erfahren Stadträte und Öffentlichkeit in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 9. Juli. An der Ostseite sollen ein Parkhaus und ein Kino entstehen. Außerdem soll ein Feststellungsbeschluss für den Bau des neuen Sportparks für den TSV 1865 Dachau östlich der Theodor-Heuss-Straße getroffen werden. Weitere Themen sind der Umbau der ehemaligen Koschade-Klinik in der Altstadt sowie der Bau einer Wohnanlage an der Brucker Straße 20. Beginn der öffentlichen Sitzung im alten Sitzungssaal des Dachauer Rathauses ist um 14.30 Uhr.