Am Samstagmittag ereignete sich auf der A8 zwischen Adelzhausen und Odelzhausen ein folgenschwerer Unfall nach einem missglückten Fahrstreifenwechsel. Der 43-jährige Fahrer aus Augsburg wollte vom mittleren auf den linken der drei Fahrstreifen wechseln, übersah dabei aber einen von hinten ankommenden Pkw. Dieser konnte durch Abbremsen eine Kollision verhindern und hupte. Der Augsburger erschrak und geriet ins Schleudern. Nach einem Anstoß an die Mittelschutzwand drehte sich sein Pkw und stieß gegen einen auf der rechten Spur fahrenden, slowenischen Sattelzug, gelenkt von einem 53-jährigen Bosnier. Der 42-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchener Klinikum geflogen. Auf der mittleren Spur folgten unmittelbar darauf zwei Pkw. Das vorausfahrende Auto eines Ehepaares aus Villingen-Schwenningen bremste stark ab, wegen zu geringem Sicherheitsabstand fuhr der nachfolgende Pkw, besetzt mit drei Georgiern hinten auf. Durch den Aufprall erlitten die Insassen des ersten Autos einen Schock, der Fahrer des zweiten Autos und sein Beifahrer wurden leicht verletzt ins Klinikum Augsburg gebracht. Die Georgier benutzten einen Pkw mit einem in Deutschland nicht gültigen Überführungskennzeichen. Zudem war der Fahrer mit einer Einreisesperre für Schengenstaaten belegt. Ihm drohen deshalb weitere Anzeigen. Neben dem Rettungshubschrauber waren Einsatzkräfte aus Adelzhausen und Dasing, sowie die Autobahngesellschaft vor Ort. Die Vollsperrung dauerte knapp zwei Stunden, nach einer weiteren Stunde war die Unfallstelle geräumt. Der Gesamtschaden beträgt rund 20 000 Euro.