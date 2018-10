29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Odelzhausen Zwei Busfahrgäste bei Notbremsung verletzt

In einem Linienbus des MVV in Odelzhausen sind am Samstag gegen 15.20 Uhr zwei Fahrgäste infolge einer Notbremsung verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt. war der Bus auf der Hauptstraße in Richtung Höfa unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto an der Kreuzung Hauptstraße / Schlossstraße so knapp vor dem Linienbus von der Hauptstraße nach links in die Schlossstraße abbog, dass der Busfahrer stark abbremsen musste. Eine 47-jährige Odelzhausenerin und ihr vierjähriger Sohn stürzten im Bus und verletzten sich. Sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Augsburg. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/56 10 melden.