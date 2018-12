4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Odelzhausen Zu spät

Ärger mit der Telekom

Eigentlich könnte Bürgermeister Markus Trinkl nun zufrieden sein: Die Dauerbaustelle im Zentrum von Odelzhausen ist beseitigt. Der Kreisverkehr läuft. Doch sein Ärger ist keineswegs verraucht. Viel zu lange haben die Arbeiten gedauert. Schuld daran ist die Telekommunikation, genauer gesagt "das Magenta T", echauffiert sich Trinkl in der Bürgerversammlung. Die Marktstraße wurde im Sommer an den neuen innerörtlichen Kreisverkehr angeschlossen, zeitgleich mussten der Kanal saniert und Kabel für die Telekommunikation verlegt werden. "Im April saßen alle beteiligten Firmen zusammen und erstellten mit der Verwaltung einen gemeinsamen Terminplan." Der sah vor, dass die Telekom ihre Tätigkeiten im September ausführt. "Alle Betriebe hielten sich an diesen Plan, nur eine Firma ließ sich nicht blicken", erinnerte sich der Bürgermeister. Das Rathaus wurde nicht einmal über das Nichterscheinen informiert, empörte sich Trinkl. Selbst seine Nachfrage ignorierte das Unternehmen kühn. Ohne Erklärung kam der Bautrupp einfach drei Wochen später als vereinbart. Nun ärgert den Rathauschef, dass er Anfang März mit der Telekom einen Kooperationsvertrag zur Glasfaserverkabelung eines Areals entlang der Schloßstraße, Marktstraße und Hauptstraße geschlossen hatte. "Seitdem haben wir nichts mehr von der Firma gehört." Mit der lokalen Konkurrenz, Altonetz GmbH, ist er aber auch nicht zufrieden: "Manche Kanalschächte sind immer noch nicht zugeschüttet."