Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro und eine verletzte Unfallverursacherin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Odelzhausen ereignet hat. Eine 60-jährige Odelzhausenerin war mit ihrem Auto gegen 14.10 Uhr auf der Sittenbacher Straße in Richtung Roßbach unterwegs. Polizeiangaben zufolge kam sie aufgrund "nicht angepasster Geschwindigkeit" mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einen entgegenkommenden Pkw einer 79-jährigen Frau zusammen. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dachau gebracht, die zweite Autofahrerin blieb unverletzt.