Die wilden Biber, die Kindergruppe des Bundes Naturschutz Odelzhausen, treffen sich am Freitag, 25. Oktober, 15 Uhr, am Ebertshauser Weiher. Dort suchen sie nach Tierspuren. Falls Zeit ist, wird noch bis 17 Uhr gespielt. Die Kinder sollen in Fahrgemeinschaften zum Treffen kommen und Getränke nur in Mehrwegbehältern mitbringen.