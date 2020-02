Benedikt Löw, Referent für Theologie und Ethik im Münchner Bildungswerk, stellt am Donnerstag, 13. Februar, im katholischen Pfarrheim Odelzhausen die Münsteraner Studie "Kirche und die AfD" vor. Darin werden Grundpositionen der AfD und der katholischen Soziallehre miteinander verglichen.

Das Institut für Christliche Sozialwissenschaften (ICS) an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster sowie das Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft in München erarbeiteten 2017 die Studie. Diese Vergleichsstudie, die im Auftrag der katholischen Bistümer Ost- und Mitteldeutschlands erstellt wurde, nimmt unter anderem die Kommunikation der AfD in den sozialen Medien sowie die Reden ihrer Funktionäre genauer unter die Lupe. Als Ergebnis wurde eine grundsätzliche Unvereinbarkeit von AfD-Positionen mit der Katholischen Soziallehre festgestellt. Dieser Abend will daher diese Studie vorstellen und nach Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen katholischer Soziallehre und Grundpositionen der Alternative für Deutschland fragen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist gebührenfrei. Es wird jedoch um vorherige Anmeldung bei Theresa Wegele, Telefon 08134 5371, gebeten.