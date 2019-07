11. Juli 2019, 22:08 Uhr Odelzhausen Vierjährige beim Spielen schwer verletzt

Ein vierjähriges Mädchen ist am Mittwoch auf einem Spielplatz in Odelzhausen schwer verletzt worden. Das Mädchen befand sich gegen 10 Uhr gemeinsam mit einer Gruppe von Kindern unter Aufsicht auf dem Spielplatzgelände in der Gartenstraße. Soweit die Polizei in Dachau bislang feststellen konnte, geriet das Kind beim Entlanglaufen an einem Maschendrahtzaun, der den Spielplatz eingrenzt, an ein Stück Stacheldraht und zog sich dabei schwere Verletzungen am Auge zu. Das Mädchen wurde umgehend in eine Klinik zur ärztlichen Versorgung gebracht. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord weiter mitteilt, ragte an der Unfallstelle ein Stück des Stacheldrahtes, der sonst in einer Höhe von etwa 1,50 Meter über dem Maschendrahtzaun angebracht war, nach unten. Die weiteren Umstände hierfür werden derzeit ermittelt. Die Polizeiinspektion Dachau bittet unter der Telefonnummer 08131/5610 um sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen.