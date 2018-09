17. September 2018, 22:08 Uhr Odelzhausen Spenden für Rumänienhilfe

Die Pfarrei Odelzhausen und die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) starten auch heuer eine Rumänienhilfe. Da der Transport nach Rumänien sehr teuer ist, bitten die Organisatoren um Spenden. Dringend benötigt werden Kleidung für Erwachsene, für Jugendliche sowie für Babys und Kinder, Kinderwägen, Fahrräder (auch reparaturbedürftig), Schreibmaterialien (zum Beispiel Stifte, Hefte, Schulranzen und -taschen), Wolldecken und Schuhe. "Da der Hilfstransport nach Rumänien eigenverantwortlich finanziert wird, würden wir uns auch über eine Geldspende sehr freuen", schreiben die Organisatoren. Abgeben kann man die Spenden am Freitag, 19. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 20. Oktober, von 9 bis 13 Uhr bei Johann Heitmair im Odelzhausener Ortsteil Lukka in der Straße Todtenried 1. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 081 34/6774.