Die Odelzhausener SPD will auch mitmischen bei der Kommunalwahl am 15. März. Deshalb treffen sich die Genossen am Mittwoch, 8. Januar, um die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindratsliste zu nominieren. Die Veranstaltung findet im Sportverein des SC Odelzhausen um 19 Uhr statt.