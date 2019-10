Michael Lerchenberg liest unter dem Titel "Pfarrer, Pfaffen und Pastoren" am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr in der Malztenne Odelzhausen aus seinem aktuell erschienenen Buch "Von Scheinheiligen und Heiligen". Sechs Wochen freie Kost und Logis in einem Münchner Gefängnis - das war der "Lohn", den Ludwig Thoma 1906 für eines seiner besonders pointierten Gedichte wider die christlichen "Sittlichkeitsprediger" kassierte. Die beißende Kritik am Klerus zieht sich wie ein roter Faden durch Gedichte und Prosatexte des wohl größten bayerischen Literaten zwischen Königreich und Weimarer Republik. Lerchenberg, ein ausgewiesener Thoma-Kenner, porträtiert in seinem Buch anhand von Originalzitaten mit treffsicherem Gespür für komische wie tragische Momente "Seelenhirten" unterschiedlichster Couleur. Ebenso vergnüglich wie nachdenklich. Die Musik kommt von Florian Burgmayr.