Bei einer Massenkarambolage mit sieben beteiligten Fahrzeugen sind am Montagvormittag gegen 8.10 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Brucker Verkehrspolizei berichtet, bremste ein Fahrer aus Augsburg, der in Richtung München unterwegs war, sein Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit ab, weil ihn die tief stehende Sonne blendete. Ein nachfolgender 36-Jähriger konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug des Augsburgers auf. In diese Unfallstelle fuhren fünf weitere Fahrzeuge. Ein Mann aus dem Landkreis Ulm wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 32-jährige Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Ein 30-Jähriger wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem weiteren Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen. Weitere vier verletzte Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Versorgung der Verletzten und Landung der Rettungshubschrauber musste die A8 in Richtung München total gesperrt werden. Aufgrund der Sperrung der A 8 kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.