Mehrere Stunden hat die Bergung eines Lkw gedauert, der am Mittwochmorgen auf der A 8 verunglückt ist. Gegen 3.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem Betonmischer auf der A 8 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Odelzhausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kippte anschließend im angrenzenden Graben auf die Seite. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Dachau gebracht. Wie eine Vernehmung des 22-Jährigen ergab, war er vermutlich übermüdet. An dem unbeladenen Betonmischer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Am Unfallort waren die Feuerwehren Odelzhausen, Sulzemoos, Wiedenzhausen und Feldgeding eingesetzt. Um den Lkw bergen zu können, wurde der mittlere und rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.