Ein 54-Jähriger ist mit seinem Lkw samt Anhänger am Donnerstagmittag gegen 11.50 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart zwischen Sulzemoos und Odelzhausen ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Autobahnpolizei berichtet, kippte der Lkw in den Straßengraben. Ersthelfer befreiten den 54-Jährigen aus dem Führerhaus, dieser musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, begannen die Einsatzkräfte mit der Bergung des Fahrzeugs erst in den in den späten Abendstunden. Für den Erstzugriff wurden die Feuerwehren Sulzemoos, Wiedenzhausen und Feldgeding alarmiert. Die Unfallursache ist derzeit nach Angaben der Polizei unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70 000 Euro.