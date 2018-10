29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Odelzhausen Literarische Achterbahnfahrt

Gerd Anthoff lädt zu einer vielseitigen Winterlesung ein

Der bekannte Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Gerd Anthoff nimmt seine Zuhörer in seiner Lesung am Freitag, 2. November, um 20 Uhr im Mehrzweckraum der Grund- und Mittelschule Odelzhausen mit auf eine unterhaltsame Achterbahnfahrt zur Winterzeit. Kann man im Winter überhaupt mit der Achterbahn fahren? Ja, sagt Anthoff, und es geht auf und ab, mit jähen Wendungen, kurzen Erholungspassagen, die nur Vorbereitung für den Sturz ins Bodenlose sind, der wiederum in wohliger Freude endet. Da spielt der Knabe Oskar Maria Graf in der winterlich warmen Großmutterstube, da beschreibt Robert Walser fein säuberlich und akribisch den Schnee - und beide Autoren lassen ihre Idylle im Erschrecken enden. Umgekehrt beobachtet Theodor Fontane eine armselige Szene im vorweihnachtlichen London und träumt sich ein versöhnliches Ende. Die Abgründe bei Siegfried Lenz kommen langsam und stoisch daher und enden auch so. Die Geschichte von Hans Bergel mündet in einen einzigen Jubel, der ein ganzes Leben lang anhält, Rainer Maria Rilke und Selma Meerbaum-Eisinger steuern leise Poesie bei, genau wie Jan Wagner, dessen Text jedoch rätselhaft verstörend ist. Kurt Tucholsky ist für die feine Ironie zuständig und Alf Proysen ist im besten Sinne einfach nur kindisch. All diese winterlichen Extreme und Gefühle werden von Erwin Rehling an Schlagzeug, Steinspiel, Glocken oder Bassmarimba zusammengehalten und weitergesponnen. Musik am Schlagzeug? Oh ja, das geht! Vorverkauf Odelzhausen: Lotto Toto Tabak, Evi Schmid, Telefon 08134 ⁄ 68 52 und Hermes Paketshop, Angelika Aigner, Telefon 08134 ⁄ 99 72 82 und Schloss Sulzemoos, Telefon 08135 ⁄ 938 921. Der Eintritt kostet 20 Euro.