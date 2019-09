Volksmusikstar Angela Wiedl, unter anderem Gewinnerin des begehrten Musikpreises Echo und des Grand Prix der Volksmusik,feiert mit einem Benefizkonzert zu Gunsten der Bürgerstiftung Odelzhausen ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Die 2015 gegründet Stiftung unterstützt gemeinnützige Projekte in der Gemeinde Odelzhausen wie Nachbarschaftshilfe oder Familien in Not. Das Konzert findet am Sonntag, 15. September, in der Schulturnhalle Odelzhausen statt; Beginn ist um 16 Uhr, Einlass 15 Uhr, das Konzert dauert rund dreieinhalb Stunden. Eintritt 40 Euro, Kinder bis 14 Jahre 20 Euro;

das Catering macht die 8. Klasse Volksschule Odelzhausen im Rahmen eines Projektes; Tickets bei der Sparkasse Odelzhausen, bei Buchladen Aigner Odelzhausen oder bei Elisabeth Kappes Hadersried. Wiedls musikalischen Gäste sind langjährige Wegbegleiter:" Die Schäfer" (Barfuß-Kultgruppe aus Baden-Württemberg), "Die Original Jungen Oberkrainer", Richard Wiedl und "Die 3 Scheinheiligen".