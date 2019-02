13. Februar 2019, 22:00 Uhr Odelzhausen Jazzige Winterreise

Franz Schuberts Liederzyklus "Winterreise" von 1827 ist von existenzieller Zeitlosigkeit. Mit improvisatorischer Freiheit loten Hugo Siegmeth und der Spezialist für Alte Musik Axel Wolf den Klangkosmos dieses Meisterwerks der Romantik aus. Die 24 Gedichte von Wilhelm Müller über eine Reise ins Nirgendwo, Gedichte über Seelenzustände und die politischen Missstände der Restauration werden vom Münchner Schauspieler Stefan Hunstein gelesen. Diese erste Veranstaltung von Kult A8 im Jahr 2019 findet am Samstag, am 16. Februar, um 20 Uhr statt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in Odelzhausen bei Lotto Toto Tabak in der Rudolf-Diesel-Straße 1, beim Hermes-Paketshop Angelika Aigner in der Birkenstraße 3 sowie im Gut Schloss Sulzemoos.