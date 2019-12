Rechtzeitig zur Klimaschutzkonferenz in Madrid haben die Grünen und der Bund Naturschutz ein lokales Zeichen gesetzt. Mitglieder der beiden Ortsgruppen Odelzhausen-Pfaffenhofen pflanzten gemeinsam eine Wildsträucherhecke auf einer Länge von 120 Metern mit zwanzig verschiedenen Arten. Einige Obstbäume ergänzen das Ensemble. Tobias Hartmann-Braun, einer der beiden Grünen-Sprecher, erklärt: "Als verbindendes Element in einer aufgeräumten Landschaft ist eine solche Wildsträucher-Hecke ein Schutz kleiner Tiere vor Fressfeinden und stellt einen Lebensraum für viele Vögel und Insekten dar." Die durch die Flurbereinigung und durch die Intensivierung der Landwirtschaft selten gewordenen Säume seien ökologisch gesehen sehr wertvoll, so Hartmann-Braun. "Sie schützen vor Wind und Hitze und speichern Kohlendioxid und Wasser." Unter den etwa 170 gepflanzten Gehölzen finden sich Holunder, Berberitze, Vogelbeere, Heckenkirsche, Schlehe, Schneeball, Kornelkirsche, Haselnuss, Weißdorn, Faulbaum und weitere Sträucher mit attraktiven Blüten und Früchten. Hartmann-Braun kündigt für das kommende Jahr weitere gemeinsame Aktionen der beiden Ortsgruppen an. So wollen die Grünen und die Naturschützer eine Streuobstwiese auf einer Ausgleichsfläche anlegen.