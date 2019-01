20. Januar 2019, 21:56 Uhr Odelzhausen Einschreibung für den Kindergarten

Für das Kindergartenjahr 2019/20 findet die Einschreibung für Kindergarten- und Krippenplätze in den einzelnen Einrichtungen in der Gemeinde Odelzhausen an diesem Montag, 21. Januar, statt: im Kindergarten Sittenbach (Kirchstraße 9, Sittenbach) von 15 bis 17 Uhr; im Kindergarten Odelzhausen, Haus 1 (Lerchenstraße 10, Odelzhausen) von 15 bis 18 Uhr; im Kindergarten Odelzhausen, Haus 2 (Todtenrieder Straße 20, Odelzhausen) von 15 bis 18 Uhr; im Awo-Kindergarten Höfa Nord (Einschreibung in der Übergangsgruppe im Rathaus, Schulstraße 14, Odelzhausen) von 15 bis 18 Uhr und im Awo-Waldkindergarten (Am Ende der St.-Lantpert-Straße, Dietenhausen) von 15 bis 17 Uhr.