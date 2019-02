5. Februar 2019, 22:15 Uhr Odelzhausen Einbrecher steigen in Kindergarten ein

Irgendwann im Zeitraum wischen dem 1. und 4. Februar sind bislang noch unbekannte Täter in Odelzhausen in den Kindergarten an der Lerchenstraße eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie die Zugangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten aus den Gruppenräumen Bargeld in geringer Höhe. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 500 Euro. "Der Stehlschaden muss noch genau beziffert werden", heißt es im Polizeibericht.