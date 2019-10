Unbekannte sind in eine Druckerei in Odelzhausen eingebrochen und haben dabei einen kleinen Schranktresor gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter in der Zeit von Dienstag, 29. Oktober, 18 Uhr, bis Mittwoch, 30. Oktober, 4 Uhr, das Fenster einer Druckerei in der Robert-Bosch-Straße ein. Sie entwendeten aus dem Gebäude einen kleinen Schranktresor, in dem sich etwas Bargeld befand. Nach Angaben der Polizei waren in dem Tresor etwa 300 Euro enthalten. Der gesamte Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Ermittler der Polizeiinspektion Dachau waren am Tatort und haben Spuren gesichert.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Odelzhausen gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131 5610 entgegen.