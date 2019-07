18. Juli 2019, 21:51 Uhr Odelzhausen BN-Kindergruppe spielt im Schulwald

Die Kindergruppe des Bund Naturschutz in Odelzhausen trifft sich an diesem Freitag, 19. Juli, um 15 Uhr am Parkplatz des Waldkindergarten Hollerbusch am Ende der Sankt-Lantpert-Straße in Dietenhausen. Von dort gehen die Kinder in den Schulwald und spielen bis 17 Uhr. Bitte Getränk mitbringen. Wer mitgehen möchte, sollte sich unter vedovasusanne@web.de melden oder telefonisch unter 0172 / 983 93 63.