Der Ausbau des schnellen Internets in Odelzhausen steht kurz vor dem Abschluss. Von Februar 2020 an werden die ersten Leitungen freigeschaltet. Die Deutsche Telekom GmbH bietet dazu Beratungstage in Odelzhausen an. Sie finden am 23. und 30. Januar und 6. Februar jeweils von 15 bis 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Odelzhausen statt.