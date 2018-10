10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Odelzhausen Bayerische Revolution

Der Schauspieler, Regisseur und Autor Michael Lerchenberg zeichnet in seiner theatralisch-musikalischen Lesung "Revolution in Baiern" für Kult A8 am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Malztenne im Schloss Odelzhausen ein farbiges Bild der turbulenten, revolutionären Ereignisse nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die passende Begleitmusik kommt von Simone Lautenschlager und der "Revolutionskapelle". Eintritt 20 Euro.