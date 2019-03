4. März 2019, 22:01 Uhr Odelzhausen Anmeldefrist für den Marienmarkt

Der erste Markttag in Odelzhausen, der traditionelle Marienmarkt am Sonntag nach Mariä Verkündigung, 31. März, rückt näher. Der Jahrmarkt findet rund um den Marktplatz in der Ortsmitte statt. Zwischen elf und 17 Uhr bieten Fieranten ihre Waren in der Marktstraße an. Für Händler und Standbetreiber läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 18. März. Eine Anmeldung ist schriftlich bei Frau Widmann, Schulstraße 14, 85235 Odelzhausen, oder unter widmann@odelzhausen.de oder per Fax unter 08134/9308-44 möglich.