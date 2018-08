15. August 2018, 21:53 Uhr Obstgärten Dachauer Schloss-Schnaps

Der Weinbrand wird im Museumsshop Schleißheim verkauft

Das Destillieren von edlen Bränden hat eine ebenso lange Tradition wie das Brauen von Bier, nämlich fast 400 Jahre. Seit zehn Jahren werden auch Schnäpse aus dem Obst der Schlösser in Schleißheim und Dachau gebrannt. Aus Anlass des Jubiläums wird in diesem Jahr ein fünf Jahre im Holzfass gelagerter Brand aus Weintrauben vom Dachauer Schloss präsentiert. Das Dachauer Schloss ist eine der vielen Sommerresidenzen des Wittelsbachers und bayerischen Kurfürsten Max Emanuel. Erhältlich ist dieser besondere Schnaps in limitierter Auflage, ausschließlich im Museumsshop des Schlosses Schleißheim. Das übrige Sortiment der Schlossbrände steht auch in etlichen Schleißheimer Betrieben, wie dem Schlosscafé oder dem Hotel Kurfürst zum Verkauf bereit. Auch in den Schlossgärten werden aufgrund der anhaltend warmen Temperaturen viele Obstsorten einige Wochen früher reif als sonst. Manche Bäume mussten wegen ihrer Last sogar abgestützt werden. Der Verkauf des Schlossgartenobsts im Blauer Kurfürst-Laderl in der Freisinger Straße 18 in Schleißheim beginnt voraussichtlich wieder Mitte September. Geöffnet ist freitags von 7 bis 12 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.