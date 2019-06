13. Juni 2019, 22:16 Uhr Oben ohne beim Baden Bloß nicht umdrehen

Nachdem eine Frau verwarnt wurde, weil sie beim Sonnenbaden am Karlsfelder See ihr Oberteil abgelegt hat, flammt eine alte Debatte wieder auf: Wie viel nackte Haut darf man öffentlich zeigen? Die Rechtslage ist vage

Von Viktoria Großmann, Dachau / Karlsfeld

Es bleibt eine Frage des Blickwinkels: So könnte man die Auffassung des Landratsamtes zum Thema Sittlichkeit zusammenfassen. Im sozialen Netzwerk Facebook hatte sich eine hitzige Debatte darüber entsponnen, wie viel Badekleidung am Karlsfelder See erforderlich ist. Eine Frau hatte beschrieben, wie sie am Pfingstsonntag von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verwarnt worden war, weil sie sich "auf dem Bauch liegend oben ohne" gesonnt hatte, wie sie schreibt. Mehr als 300 Kommentare folgten, die meisten gaben der Frau recht. Nichts daran sei verwerflich, soviel Freiheit müsse sein, so der Tenor der Debatte. Auch das Landratsamt äußerte sich und postete auf Facebook die Satzung über die Benutzung des Erholungsgebietes Karlsfelder See. Darin heißt es aber lediglich: "Innerhalb des Erholungsgebietes ist alles zu vermeiden, was die Sicherheit, Ordnung, Sittlichkeit, Ruhe und Sauberkeit beeinträchtigt oder gefährdet."

Klare Stellungnahme des Landratsamtes: "Auf dem Bauch liegend oben ohne sonnen gehört nicht dazu." Ein "entblößter Rücken" sei "irrelevant". Nicht erklären kann sich der Sprecher des Landratsamtes, woher das angedrohte Bußgeld von 80 Euro komme. Die Facebook-Userin hatte geschrieben, der Sicherheitsdienstmitarbeiter habe ihr eine Strafzahlung in dieser Höhe angedroht. "Wir haben dafür keinen Bußgeldkatalog." Zudem weist das Landratsamt darauf hin, dass die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nicht berechtigt seien, Bußgelder zu verhängen oder gar zu kassieren. Sie nehmen im Zweifelsfall lediglich Personalien auf und leiten diese an das Landratsamt weiter, das dann über eine mögliche Strafe entscheidet. Die Satzung sieht bei Ordnungswidrigkeiten Bußgelder bis zu 500 Euro vor.

Frauen, die sich halbnackt am Karlsfelder See sonnen möchten, sollten das am besten hinter einem Gebüsch tun, rät das Landratsamt. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Das ist wenig im Vergleich zur Bädersatzung der Stadtwerke. Dort werden Ordnungswidrigkeiten mit Strafzahlungen bis zu 2500 Euro geahndet. Die Stadtwerke erlebten vor zwei Jahren dieselbe Debatte. Die Bädersatzung ist zwar deutlich umfassender als die Satzung für den Karlsfelder See. Aber auch sie bleibt vage. So ist gleich an mehreren Stellen die Rede von "Sitte und Anstand". In Paragraf 6, Absatz 6 heißt es schließlich: "Die Benutzung der Bäder ist nur in jeweils üblicher Badekleidung gestattet. Die Entscheidung, ob eine Badekleidung den Anforderungen entspricht, erfolgt durch das Aufsichtspersonal". Im Hallenbad dürfen sich die Besucher nur in den Umkleiden umkleiden und nur der Saunabereich ist ausdrücklich "textilfrei". Das ist alles, was in der Bädersatzung zum Thema körperliche Nacktheit zu finden ist.

Ganz eindeutig ist das nicht. Und so wurde denn auch im Freibad vor zwei Jahren eine Frau aufgefordert, ihr Bikini-Oberteil zu schließen. Auch sie lag auf dem Bauch in der Sonne, um sich den Rücken zu bräunen. Nach einigem Aufruhr entschied damals Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) persönlich: Der Rücken darf gezeigt werden. Der Busen allerdings nicht. Und oben ohne zum Schwimmbecken gehen ist auch verboten. Hintergrund der Debatte um das Familienbad Dachau war damals auch, dass die Verantwortlichen keine Spanner anlocken wollten. Fotografieren ist in den Bädern verboten.

Mit entblößtem Oberkörper Enten füttern? Ist nur Männern erlaubt. Frauen dürfen nur den Rücken zeigen. (Foto: Toni Heigl)

Im Landratsamt legt man das alles noch ein bisschen weiter aus. Die Sittlichkeit sei auch "eine Frage der Umstände". Anders gesagt: "Wer sieht es und wer sieht es nicht." Man solle nicht posen und sich auch nicht gerade neben dem Kinderspielplatz halb nackt sonnen. "Aber verdeckt von Büschen und vielleicht noch an Tagen, wo wenig los ist, wird keiner etwas dagegen haben", heißt es aus dem Landratsamt.

Der eingesetzte Sicherheitsdienst wurde vom Landratsamt um Stellungnahme gebeten. Erklärte aber, von diesem Vorfall sei in der Firma nichts bekannt. Im übrigen, darauf legt der Sprecher im Landratsamt wert, sei es die vordringliche Aufgabe der Sicherheitsleute, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Also Gäste anzusprechen, die andere störten und Müll hinterließen oder ihre Hunde nicht anleinten.

Müll und Lärm sind große Ärgernisse am Karlsfelder See. Die Kreisräte hatten daher erst im Mai weitere Maßnahmen beschlossen: mehr Kontrollen, mehr Schilder. Die Stundenzahl der Security-Leute wurde erhöht, auch die Polizei soll regelmäßig auf Streife gehen. Allerdings sind maximal vier Sicherheitsleute in den Stunden mit größtem Andrang unterwegs. Sonst nur zwei. "Die Leute werden ja immer uneinsichtiger", sagt der Sprecher. Noch vor der Sommerpause soll erneut im Kreisausschuss über den Karlsfelder See beraten werden. Es wird darüber nachgedacht, verschiedene Zonen einzurichten. - Für Ruhesuchende und Partygäste, für Familien mit Kindern und für Erwachsene, vielleicht sogar für Freikörperkultur - aber dazu zählt ja das Sonnen ohne Bikini-Oberteil ausdrücklich nicht.