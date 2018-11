15. November 2018, 22:16 Uhr Obdachlos 17 Menschen leben in Containern der Gemeinde

Anfang des Jahres hat die Gemeinde Schwabhausen einen von drei Containern gekauft, die das Landratsamt Dachau an der Arnbacher Straße für die Unterbringung von Flüchtlingen errichtet hatte. Da die Zahl der ankommenden Asylsuchenden mittlerweile stark zurückgegangen ist, benötigt der Landkreis mittlerweile weniger Unterkunftsplätze als noch vor ein paar Jahren. Das Landratsamt wollte deshalb einen der drei Containerblöcke abbauen. Die Gemeinde entschied in dieser Situation, den dritten Block durch Ankauf zu übernehmen, um darin obdachlose Bürger unterzubringen. Zu Letzteren gehören auch anerkannte Flüchtlinge, sogenannte Fehlbeleger, die eigentlich aus der Unterkunft ausziehen müssten, auf dem freien Markt aber nur unter großen Schwierigkeiten Wohnraum finden können.

Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) teilte kürzlich in den Bürgerversammlungen mit, dass die Entscheidung zum Ankauf der Container absolut richtig gewesen sei. Es habe sich bewährt, dass man jetzt über eigene Unterkunftsmöglichkeiten verfüge. Momentan, so Baumgartner, lebten 17 Personen im gemeindeeigenen Container, darunter eine Familie mit drei Kindern. Vor allem für sie sucht der Bürgermeister dringend nach einer Wohnung. In den Bürgerversammlungen appellierte Baumgartner an Schwabhausens Bewohner, sich direkt an ihn zu wenden, wenn sie entweder selber eine Wohnung anbieten können oder von frei werdenden Räumen erfahren.