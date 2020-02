Nachdem die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) bereits im Herbst des vergangenen Jahres aus Anlass ihres 60-jährigen Bestehens diverse Dachauer Stadtteile besucht hat, folgt jetzt eine mehrwöchige Tour der Stadtratskandidaten durch Dachau mit der Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen. Auch der Oberbürgermeisterkandidat Peter Gampenrieder ist mit seinem OB-Info-Taxi jeweils an Ort und Stelle. Die Überparteilichen möchten mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ihre Ideen für die Zukunft Dachaus diskutieren und stehen selbstverständlich auch für Fragen zu allen kommunalpolitischen Themen zur Verfügung. Die ersten beiden ÜB-Infostände der "Dachau-Tour" stehen am Samstag, 8. Februar, in Dachau-Ost von 9 bis 10 Uhr an der Würmstraße/Ecke Jakob-Kaiser-Straße (gegenüber der Metzgerei Ottilinger) und von 10.30 bis 11.30 Uhr an der Sudetenlandstraße/Ecke Reichenberger Straße (Höhe Volksbank).